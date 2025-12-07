“2. Anadolu Opera ve Bale Festivali” kapsamında Çorum’a gelen Devlet Opera ve Balesi heyeti, kentte kültür-sanat iş birliklerini geliştirmek üzere kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce opera, bale ve müzik sanatlarını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen “2. Anadolu Opera ve Bale Festivali” etkinlikleri kapsamında Çorum’a gelen DOB Genel Müdürü B. Tan Sağtürk ve beraberindeki heyet, ü bir dizi temaslarda bulundu.

Genel Müdür Sağtürk’e ziyaretlerinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya ile Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri eşlik etti. Fakülteyi temsilen toplantıya; Dekan Yardımcısı Doç. Muteber Burunsuz, Müzik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ercan Baş, Resim Bölümü öğretim üyesi Öğr. Gör. Dr. Neslihan Yılmaz Toprak ve Müzik Bölümü öğretim görevlisi Öğr. Gör. Dr. Ceren Uygun Oğhan katıldı.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında, festival kapsamında Çorum’da yürütülebilecek kültürel faaliyetler, kurumlar arası iş birlikleri ve şehirde opera-bale sanatının daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi