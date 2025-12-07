Samsun Valiliği, Havza Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) hızla büyüyerek Karadeniz Bölgesi’nin en büyük OSB’si haline geldiğini duyurdu. Liman, havalimanları ve demiryolu hatlarına yakın konumuyla önemli bir lojistik merkez olma özelliği taşıyan Havza OSB'de parsel tahsisleri tamamen dolmuş durumda.

Valilikten yapılan açıklamada, Samsun Limanı, Merzifon ve Çarşamba Havalimanlarına yakınlığı ile demiryolu yükleme rampasına sahip olmasının yatırımcılara hızlı, güvenli ve maliyet avantajı sağlayan lojistik erişim sunduğu vurgulandı. Mevcut 965 dönümlük alanın 8 bin 3 dönümlük genişleme sahasıyla birleşmesiyle Havza OSB’nin kısa sürede bölgenin en büyük OSB’si konumuna geldiği belirtildi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 100’E ULAŞTI

Açıklamaya göre, mevcut imar planında toplam 61 parsel oluşturuldu. Bunların 41’i sanayi tesisleri için ayrılırken, geri kalan parseller arıtma tesisi, idari ve sosyal tesisler, depolama alanları, lojistik destek birimleri, yeşil alanlar ve demiryolu yükleme sahası gibi destek birimlerine tahsis edildi. Havza OSB’de parsel tahsisleri tamamen dolmuş durumda.

YENİ FİRMALARA ÖN TAHSİSLER 2025’TE BAŞLADI

Genişleme alanındaki altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği bildirilen açıklamada, 2025 yılı itibarıyla yeni ön tahsislerin yapılmaya başlandığı, 10 firmaya toplamda 774 bin metrekare alanın yeni yatırımcılara tahsis edildiği kaydedildi. Aralık ayı itibarıyla tahsis süreçlerinin sürdüğü ve Samsun başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yatırımcılardan yoğun talep geldiği ifade edildi.

OSB’Yİ ÇOK YÖNLÜ LOJİSTİK MERKEZ YAPACAK YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada Havza OSB’nin Samsun-Ankara-İstanbul karayoluna sınır konumda olması sayesinde iç pazarlara kesintisiz ulaşım sağlandığına dikkat çekilirken; bölgeden geçen demiryolu hattı ve TCDD ile imzalanan protokolle yapılacak 140 bin metrekarelik yükleme-boşaltma merkezinin OSB’nin lojistik gücünü artıracağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından planlanan Delice–Çorum–Samsun hızlı tren hattının da bölgeye ulaşım sürelerini kısaltarak lojistik maliyetlerini düşürmesinin beklendiği aktarıldı.

ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

2024 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından genişleme alanında yapılması planlanan 100 MVA Trafo İndirme Merkezi için 28 dönümlük alan tahsis edildi. Yer seçimi ve etüt çalışmaları tamamlandı. Bu yatırımın OSB’nin enerji güvenliğini ve büyük sanayi yatırımlarına uygun altyapı kapasitesini önemli ölçüde artıracağı ifade edildi.

"HAVZA OSB BÖLGENİN YÜKSELEN YILDIZI"

Samsun Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğin sanayi haritasında Karadeniz’in yükselen yıldızı olan Havza OSB, yeni endüstriyel yatırımlar, yüksek standartlı üretim tesisleri ve sürdürülebilir sanayi anlayışıyla hem yatırımcılara hem de bölge ekonomisine yüksek katma değer sunmaya devam etmektedir."

Muhabir: İHA AJANS