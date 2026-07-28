Yeni Parti Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi Üyesi, Doğal Kurultay Delegesi, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, dün gazetemizi ziyaret ederek, ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar’a, geçen Pazartesi günü kardeşi Recep Yolyapar’ı toprağa vermiş olmasından dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Milletvekili Tahtasız’ın ziyaretine, İl Başkan Yardımcısı Emrah Öztürk ile İsviçre’de Yeni Parti’nin temsilcilerinden Ersoy Orak da katıldı.