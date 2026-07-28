Yeni Parti’nin kurucularından, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanlığı’ndan istifası beklenen Dinçer Solmaz’ın, Yeni Parti’nin Kurucu İl Başkanı olacağını duyurdu.

Dün gazetemizi ziyaretinde son siyasi gelişmelere ilişkin sorularımızı yanıtlayan Milletvekili Tahtasız, “Kurucu İl Başkanımız olacak Dinçer Solmaz başkanımla birlikte yol yürüyeceğiz. Dün de kendisiyle toplantı yaptık.” dedi.

Tahtasız, şu ifadeleri kullandı: “Çorum'u kucaklayacak bir yapı oluşturacağız. 15 mahallemizin tamamında temsilcilerimizin olması yönünde çalışma yürütüyoruz. Farklı meslek gruplarının ve farklı siyasi görüş ve inanç gruplarının ortak paydada buluştuğu, herkesi kapsayan bir Yeni Parti çatısı altında toplanıyoruz."