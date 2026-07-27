Şehrin farklı bölgelerinde Çorum halkının hizmetine açılan Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne bir yenisi daha eklendi.
Çorum Belediyesi, Sosyal Tesisleri 2026 yılında da tesis sayısını artırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Akkent'te Akkent 4. Cadde'de yapımı tamamlanan sosyal tesis bugün düzenlenecek törenle hizmete açılacak.
Tesis saat 17.00’de Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından açılacak.
Akkent Teras Kafe Sosyal Tesisleri'nin açılışı öncesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ