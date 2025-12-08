Hollanda Büyükelçiliği’nin desteklediği “Savunuculuk ve Ağ Güçlendirme Projesi” kapsamında, 5–6 Aralık tarihlerinde Çorum İş Kadınları Derneği’nin ev sahipliğinde iki gün süren kapsamlı bir çalıştay düzenlendi. Programa Karadeniz’in farklı şehirlerinden gelen 30 kadın lider katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Ebru Gül Çömüz,

“Bir araya geldiğimizde güçleniyor, birbirimize ilham veriyor ve yeni yollar açıyoruz. Hollanda’da bir atasözü vardır: ‘Veel handen maken licht werk – Birçok el, işi hafifletir.’ Bugün burada bunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Birlikte olduğumuzda sadece yükleri değil, umudu ve cesareti de büyütüyoruz.” dedi.

Hollanda Büyükelçiliği Müşteşarı Nathalie Lintvelt, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki etkinliğini artırmaya yönelik projelerin Hollanda için özel öneme sahip olduğunu belirterek “Kadınların liderlik ettiği ağların güçlenmesi, toplumların dönüşümünde kritik bir rol oynuyor. Türkiye’de kadın girişimciliğini ve bölgesel dayanışmayı desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Çalıştayda katılımcılar; savunuculuk, ağ güçlendirme, bölgesel işbirlikleri ve kadın liderliğinin geliştirilmesi temalarında etkileşimli oturumlara katıldı. Çalıştay, Karadeniz Kadın Ağı’nın geleceğe yönelik stratejik adımlarını destekleyen önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.