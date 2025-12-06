Çorum’un tanınmış iş insanlarından Tekin Karo Sahibi, Metalurji Mühendisi İsa Tekin’in de aralarında bulunduğu ODTÜ Metalurji Mühendisliği 1982 mezunları, 43 yıl aradan sonra whatsApp grubu oluşturarak birbirleriyle iletişim kurdular. İlk buluşmalarını da geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de gerçekleştirdiler.

Üniversite anılarının tazelendiği buluşmanın herkesi duygulandırdığını ve mutlu ettiğini belirten İsa Tekin, ikinci buluşmayı ise 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Çorum’da planladıklarını söyledi. İsa Tekin, arkadaşlarına Çorum’un kültür değerlerini ve tarihi yerlerini tanıtmak istediğini, İskilip dolması, Çorum tandırı, Çorum beşlisi, çatal aşı gibi yöresel lezzetleri tattırmayı arzu ettiğini anlattı.