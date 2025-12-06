Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Katipler Konağı’nın mülk sahiplerinden Mustafa Kemal Duran (83), tedavi görmekte olduğu Ankara Memorial Hastanesi’nde dün sabaha karşı saat 03.00’te hayatını kaybetti.

Katipler Konağı Restaurant’ın Kurucusu Fevziye Duran’ın eşi, Duranlar Yapı Malzemeleri firması sahibi Necmettin Duran ile Süheda ve Efsa Duran’ın babaları, Necmi Duran’ın ağabeyi, Bertan ve Ekrem Duran’ın amcaları olan M. Kemal Duran’ın cenazesi, dün saat 11.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Hıdırlık Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.