Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleştirilen ve 104 kişinin hayatını kaybettiği katliamın 10. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Özünel, adalet mücadelesinin on yıldır sürdüğünü belirterek, “Bu katliamın tüm sorumluları yargılanana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

Özünel, açıklamasında 10 Ekim mitinginin “savaşa karşı barış talebini yükseltmek için” düzenlendiğini hatırlatarak, “Emek ve demokrasi güçleri olarak Ankara’ya büyük bir inançla gitmiştik. Ancak ülkeyi yeniden çatışma ortamına sürükleyen politikaların sonucu olarak, Ankara Garı önünde büyük bir katliam yaşandı” ifadelerini kullandı.

2015 yılında yaşanan siyasi atmosferin katliamla bağlantısına dikkat çeken Özünel, “Seçim süreci, kaos ve baskı ortamı içerisinde iktidar yeniden tesis edildi. 10 Ekim Katliamı, bu sürecin en karanlık dönemeçlerinden biri oldu” dedi.

Açıklamasında, adalet arayışının yalnızca IŞİD mensuplarının yargılanmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Özünel, “Katliam göz göre göre gelmiştir. İstihbaratlar saklanmış, gerekli önlemler alınmamıştır. Sorumluluk zinciri çok geniştir ve kamu görevlilerini de kapsamaktadır” diye konuştu.

Özünel, son on yılda yaşanan gelişmelerin 10 Ekim’in yarattığı kırılmanın bir devamı olduğunu kaydederek, “AKP iktidarı, seçim ve hukuk tanımazken; emekçilerin payına açlık, yoksulluk ve baskı düştü. Buna karşı işçilerin, kadınların, gençlerin barış ve demokrasi mücadelesi sürüyor” dedi.

Emek Partisi İl Başkanı Özünel, açıklamasında ayrıca patlamada hayatını kaybeden partililerinden Emine Ercan’ın da anılacağını belirterek, “11 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Büyükdivan Köyü’nde Emine Ercan yoldaşımızın mezarı başında anma töreni düzenleyeceğiz. Tüm emek ve demokrasi güçlerini anmaya bekliyoruz” çağrısında bulundu.

