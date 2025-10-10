İzmir Ekonomi Üniversitesi ve UNICEF iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Hakları Ekseninde Etik Gazetecilik ve Medya Üretimi” temalı medya eğitimi çalıştayı, Ankara Midi Hotel’de gerçekleştirildi.

İki gün süren programa, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ÇORUM HABER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Taner Şimşek ile Çorum Hâkimiyet Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın da katıldı.

Çocuk hakları merkezli etik gazetecilik ilkeleri, medyada çocuk temsili, uluslararası belgeler ve dijital medya ekosisteminde çocukların yeri gibi konuların ele alındığı çalıştayın ilk gününde bir sunum yapan UNICEF Türkiye İletişim Sorumlusu Sema Hosta, UNICEF olarak çocuk haklarının en temel savunucusu olduklarını ve günümüzde yoksulluk ve yoksunluğun en çok çocukları etkilediğini söyledi.

Başta dezavantajlı durumdaki çocuklar olmak üzere Türkiye’deki tüm çocukların eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri, kaliteli eğitim alabilmeleri, sağlık ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi, şiddet, istismar ve sömürüden korunmaları, insani krizlerden etkilenen çocukların ve ailelerinin dayanıklılıklarının artırılması ve onlar için daha iyi bir geleceğin temellerinin atılması adına çalıştıklarını belirten Hosta, “Çocukları hep birlikte korumalıyız. Unutulmamalı, çocuk çocuktur. Burada kanaat önderi olan gazetecilere de haber yaparken önemli görevler düşüyor. Mutlaka çocukların yanlış temsiliyetlerinin önüne geçmelisiniz. Çocuk dostu habercilik yaparak çocukların onurunu ve haklarını korumalısınız” ifadelerini kullandı.



SAVUNUCULUK ARTMALI

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nden Doç. Dr. Altuğ Akın da çocuk haklarını anlayabilmenin, adil, doğru ve çocuk haklarına saygılı haberler yapabilmenin önemli bir konu olduğunu ifade ederek, “Bu noktada, çocuk hakları savunuculuğu artmalı ve öncelikle medya profesyonelleri gerekli eğitimleri almalı. Bu çalıştay ışığında artık siz gazetecilerin çocuk dostu habercilik gözüyle hareket edeceğine eminiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Dijital ve Yeni Medya Ekosisteminde Çocuk” oturumunda, algoritmik önyargılar, “incel” kültürü ve performatif empati gibi güncel dijital medya pratiklerinin çocuk haklarıyla ilişkisi tartışıldı. “Haberlerde Çocukların Temsili”, “Ulusal Hukuki Çerçeve ve Etik Standartlar” ve “Çocukluk Sosyolojisi ve Vaka Analizleri” gibi başlıklarla devam eden oturumlar, Türk medyasındaki örnekler ve etik ikilemlerle desteklendi.

YARATICI MEDYA ATÖLYELERİYLE PRATİK

BECERİLER GELİŞTİRİLDİ

Çalıştayın ikinci gününde, “Çocuklar ve Sosyal Medya” ile “Influencer Gazetecilik ve Yeni Medya Aktörleri” başlıkları altında sosyal medya platformlarında çocuklara yönelik içerik üretiminde dikkat edilmesi gereken etik ilkeler masaya yatırıldı. Takip eden “Yaratıcı Medya Atölyesi 1 ve 2” oturumlarında, katılımcılar çocuk hassasiyetine duyarlı medya ürünleri (haber, sosyal medya gönderisi, kısa video) geliştirdiler. Program, grup sunumları, akran geri bildirimleri ve genel değerlendirme ile sona erdi.