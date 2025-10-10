İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erden’in katılımıyla “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” Projesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, projenin genel işleyişi, hedefleri ve uygulanacak yol haritası öğretmenlerle detaylı şekilde paylaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrencilerin geleceğe güvenle hazırlanmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gençlerimizin zamanlarını faydalı etkinliklerle değerlendirmesi, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en güçlü yollarından biridir. Bu noktada öğretmenlerimizin, manevi danışmanlarımızın ve gençlik liderlerimizin üstlendiği rol çok büyük.”

GENÇLERİN SOSYAL VE MANEVİ

YÖNLERİ BİRLİKTE GELİŞİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen ÇEDES Projesi, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve manevi yönlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında öğrenciler, okul dışında camiler, gençlik merkezleri ve sosyal etkinlik alanlarıyla bir araya gelerek, hem sportif ve sanatsal etkinliklere katılıyor hem de toplumsal ve kültürel değerleri benimseme fırsatı buluyor.

