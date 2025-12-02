Wushu İl Temsilciliğinin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Teşvik ve İl Seçmeleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 10 kulüpten 250 sporcu mücadele etti. Zevkli, çekişmeli ve bir o kadar da centilmence geçen müsabakalar sonunda, Big Power Spor Kulübü hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Kızlarda, Big Power Spor Kulübü’nün ardından Albayrak Spor Kulübü ikinciliği elde ederken, Anadolu Yıldızları Spor Kulübü ile Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü üçüncülüğü paylaştı.

Erkeklerde ise, Adnan Menderes İlkokulu Spor kulübü ikinci olurken, Anadolu Spor Kulübü ile Buharaevler Mahallesi Spor kulübü üçüncülüğü paylaştı.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat, organizasyona katılan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederken, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.