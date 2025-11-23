Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 11.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor’u ağırladı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 15 sayı farkla kaybetti. İkinci sette zaman zaman smaçlarla etkili olsa da rakibin blokuna takılarak kaybettiği sayılarla bu seti de 25-16 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette moral olarak tamamen oyundan düşen Çorum’un sultanları bu seti 25-11 maçı da 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol 12 puanda kalırken, konuk 51 Çamlıkspor ise 17 puana yükseldi.

Muhabir: RIFAT KARA