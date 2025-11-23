Arca Çorum FK, mutlak galibiyet hedeflediği maçta, kalabalık Bandırmaspor savunmasını bir türlü aşamazken, 60.dakikada Tanque’nin serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenilerek Süper Lig yolunda ciddi bir yara aldı. Gol öncesindeki baraj hatasının bedeli ağır oldu.

Arca Çorum FK, 4 stoperinden yoksun sahaya çıkan ve katı bir savunma anlayışı uygulayan Bandırmaspor’a gol atamazken, serbest vuruştan yediği golle de beklenmedik bir yenilgi aldı. Ev sahibi ekibin Tunque ile bulduğu golde Arca Çorum FK kalecisi Sehic’in hatalı baraj kurdurduğu görüldü.