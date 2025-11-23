Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Trabzon temsilcisi Beşikdüzü’nün konuğu oldu.

Beşikdüzü İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, son bölümde üst üste sayılar bulan Osmancık Belediyespor seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette iyi oyununu devam ettiren Çorum’un sultanları bu seti de 5 sayı farkla kazandı ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette de hata yapmayan Osmancık Belediyespor seti 25-23 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 21 yapan Osmancık Belediyespor zirve yürüyüşünü sürdürdü.

SALON: Beşikdüzü İlçe.

HAKEMLER: Cahit Ata, A.Ali Uzun.

BEŞİKDÜZÜ: Huri, Nesibe, Gamze, Gizem, Nisa, Bengü, İkbal, Yıldız, Feyza, Aleyna, Gülizar, Sena.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Sudem, Ela, Yaren, Nilüfer, Naz, Müfide, Ece, İrem, Zeren, Zeynep, Yasemin, Hevin.

SETLER: 21-25, 20-25, 23-25.