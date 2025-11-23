Arca Çorum FK, Eskişehir bölgesi üst klasman hakemi Turgut Doman’ın yönettiği 5.maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Turgut Doman, Arca Çorum FK’nın daha önce 4 maçını yönetmiş ve kırmızı-siyahlı takım bu maçların tamamında sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Doman, en son Arca Çorum FK’nın Cumartesi günü Bandırmaspor’la oynadığı maçta düdük çaldı. Çorum temsilcisi bu kez sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Turgut Doman’ın takdir haklarını genelde Balıkesir ekibinin lehine kullandığı görüldü.

Öte yandan, Bandırmaspor ise Turgut Doman’la 6.galibeyetini aldı. Doman, Balıkesir temsilcisinin 9 maçını yönetirken, bordo-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.