Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 14.hafta maçında Bandırmaspor’a konuk olan Arca Çorum FK, bir varlık gösteremediği karşılaşmada, 60.dakikada Tanque’nin attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrılarak Süper Lig yolunda önemli bir kalıp daha yaşadı. Tanque’nin golü, Bandırmaspor’un resmi maçlarda Arca Çorum FK’ya attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Arca Çorum FK ile Bandırmaspor daha önce 5 kez karşılaşmış Balıkesir temsilcisi bu maçlarda hiç gol atamamıştı. Arca Çorum FK ise rakibine 5 gol atmıştı.