Türkiye Görme Engelliler Futsal 1. Lig Final Müsabakaları, 7 takım ve 84 sporcunun katılımıyla Çorum’da start aldı. Akkent TOKİ Spor Salonu’nda başlayan organizasyon, görme engelli sporcuların futsal tutkusunu ve rekabet heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.

Müsabakaları, Görme Engelliler Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Federasyon Asbaşkanı Şerif Büyüktaş, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Gürsel Gürbüz de tribünden takip etti. Protokol üyeleri, tüm takımlara ve sporculara başarı dileklerini ileterek karşılaşmaları yerinde izledi.

Turnuva, bugün oynanacak ikinci gün maçlarıyla heyecanını sürdürecek. Final karşılaşmalarının ardından şampiyonun belirleneceği organizasyon 29 Kasım’da sona erecek.