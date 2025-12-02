Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 15.hafta maçları tamamlanırken, Bodrum deplasmanından 4-0 gibi tarihi bir hezimetle dönen Arca Çorum FK, 25 puanla 6.sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlı takım, 15.haftalar itibariyle tarihinin 1.Lig’deki en fazla puanına ulaşmasına rağmen beklentilerin altında kaldı.

Sezona yüksek bütçeli bir kadro ve şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK, ilk 4 maçını kazanırken, 2.haftada averajla oturduğu liderlik koltuğunda, en lakın takipçisiyle 3.haftada puan farkını 2’ye, 4.haftada ise 4’e çıkartırken, 6.haftadaki İstanbulspor yenilgisini sonrası koltuğu averajla Esenler Erokspor’a bıraktı. Tahsin Tam’la başladığı sezonda Çağdaş Çavuş’u deneyen ve Hüseyin Eroğlu ile yola devam ederek 15 haftalık periyotta üçüncü teknik direktörle çalışan Arca Çorum FK, lider Pendikspor’un 7, 2.sıradaki Bodrum FK’nın ise 5 puan gerisine düşmüş durumda.

Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Arca Çorum FK, buna rağmen 15.haftalar itibariyle geçen sezonun mütevazı kadrosundan sadece 2 puan fazla topladı. 1.Lig’deki üçüncü sezonunu geçiren Arca Çorum FK, önceki sezon da yine 23 puan toplamıştı.

EN ÇOK 28 PUANA ULAŞTI

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, 15.haftalar itibariyle en çok puanı 2013-2014, 2017-2018, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında topladı. Kırmızı-siyahlı takım bu 4 sezonda da 28’er puana ulaştı.

Çorum FK, 2012-2013 Sezonunda 19, 2014-2015 Sezonunda 27, 2015-2016 Sezonunda 20, 2016-2017 Sezonunda 25, 2018-2019 Sezonunda 22, 2020-2021 Sezonunda 22, 2022-2023 Sezonunda ise 26 puan toplamıştı.