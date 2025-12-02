Çorumlu karateci Kayra Yağlı, Premier Lig şampiyonluğu üzerine Dünya Gençlik Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek sporculardan biri oldu.

Antrenör Samet Türe nezaretinde, Premier Lig’de mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü sporcularından Kayra Yağlı, +76 kiloda şampiyon oldu. Yağlı, elde ettiği bu büyük başarı üzerine Dünya Gençlik Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.

Dünya Gençlik Karate Ligi 4-7 Aralık tarihlerinde İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenecek. Kayra Yağlı, 83 ülkeden 3.329 sporcunun katılacağı dev organizasyonda, +76 kiloda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.