En son, geçtiğimiz hafta deplasmanda Erzurumspor karşısında alınan 4-0’lık yenilgi ile kötü gidişen devam etmesi üzerine 44 yaşındaki Mustafa Alper Avcı ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sarı-siyahlı yönetim, gazetemizin basıma girdiği saatlerde yeni teknik direktörü henüz belirlememişti.

2 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi sonucu topladığı 15 puanla 15.sırada yer alan İstanbulspor, 6.haftada konuk ettiği Arca Çorum FK’yı 3-1 yendikten sonra çıktığı 9 lig maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.