Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasında oynanan U14 Play-Off Ligi 1.hafta maçında ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Mimar Sinanspor teknik heyeti ve sporcu velileri arasında gerginlik yaşanmıştı.

Yaşanan gerginlik sonrası ilk açıklama ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’dan gelirken, Mimar Sinanspor Kulübü de bir açıklama yaparak Arıcı’ya cevap verdi.

İşte Mimar Sinanspor Kulübü’nden yapılan açıklama;

“Şehrimizde 23.11.2025 tarihinde Mimar Sinanspor Kulübü ile Vefaspor Kulübü arasında Nazmi Avluca Semt Sahası’nda oynanan ve Vefa Spor Kulübü’nün haklı galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın ardından dostça biten karşılaşma sonrası, Mevcut ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile Kulüp Antrenörümüz Sadık Tahir Bıyıkoğlu arasında yaşanan olaylar artık tüm futbol kamuoyunun malumudur.

Mevcut Başkan Ferhat Arıcı’nın olayları çarpıtarak gerçeklikten uzak bir şekilde kamuoyuna yaptığı basın açıklamasını şaşkınlıkla takip ettik.

Seçilmiş ve tarafsız olması gereken bu şahıs, her fırsatta kulübümüze, sporcularımıza ve antrenörlerimize karşı provoke edici bir tutum sergilemektedir. Son yapılan ASKF seçimlerinin hemen ardından, Çorum’da görev yapan tüm antrenörlerin bulunduğu ve bilgilendirme amaçlı kurulan sosyal medya gruplarından Mimar Sinan Spor Kulübü antrenörlerinin tamamını ve çeşitli çevrelerce seçim sürecinde kendisine destek vermeyen antrenörleri gruptan çıkarması, art niyetin ve tarafsızlıktan uzak olduğunun açık bir ispatıdır.

Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yaşanan hadiseleri eksiksiz şekilde gün yüzüne çıkarmak mecburiyeti doğmuştur.

Ferhat Arıcı, müsabaka sonrası bir sporcuyu tebrik etmek için yanına çağırdığını ifade etmektedir. Ancak mevcut ASKF Başkanı’nın soyunma odasına gelerek tüm takımı tebrik etmek yerine yalnızca bir sporcuyu tebrik etmeye yönelmesinin arkasında art niyet olduğunu düşünmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da sporcularımızı ve ailelerini ASKF Başkanlığı makamının gücünü kullanarak kendi kulüplerine yönlendirme çabaları, mesajlar ve konuşmalarla teşvik etmeye çalıştığı kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Ferhat Arıcı’nın, edindiğimiz bilgilere göre Vefa Spor Kulübü ile herhangi bir bağı kalmamasına rağmen kulübün scout ekibiymiş gibi hareket etmesini ne kadar doğru buluyorsunuz? Bu sebeple, Kulüp Antrenörümüz Sadık Tahir Bıyıkoğlu’nun sporcumuzun tebrik edilmesini istememesi kadar doğal bir durum olamaz.

Bunun akabinde sözlü sataşmayı Ferhat Arıcı başlatmış, antrenörümüzün şahsı ve kulübümüz hakkında gerçeklikten uzak ifadeler kullanmıştır. Bu durum karşısında antrenörümüz tepki göstermiş, sözlü olarak karşılık vermiş ve kulübümüzün haklarını savunmuştur. Aynı esnada sporcu velilerimiz ile ASKF Başkanı Ferhat Arıcı arasında tartışma başlamış, antrenörlerimizin ise olayları yatıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği herkes tarafından görülmüştür.

Bunlar olurken ortada hiçbir hakaret veya fiziki bir saldırı yokken, Ferhat Arıcı’nın tartıştığı bir sporcu velisine, çocuğunun yanında sinkaflı ifadeler kullanarak küfür etmesi olayların fitilini ateşlemiştir.

Antrenörlerimiz buna rağmen, kendisinin ASKF Başkanlığı makamından aldığı güçle bu davranışlarda bulunabildiğinin farkında olarak, yapılan bu terbiyesizliği görmezden gelmeye çalışmış ve tarafları sakinleştirmek için büyük gayret göstermiştir. Olayların tamamı Nazmi Avluca Semt Sahası’ndaki kamera kayıtlarıyla sabittir. Kendisi spor salonunun içine girene kadar da hakaretlerine devam etmiştir.

Bir antrenörümüzün Ferhat Arıcı’ya “Mimar Sinan’a gel” demesi üzerine Sayın Arıcı basın açıklamasında, iç saha maçlarımızı oynadığımız Mimar Sinan Semt Sahası’na geleceğini ve burada yönetim kurulu ile futbol maçı yapacağını belirtmiştir. Bunu bir güç gösterisi olarak görüp neyi ispat etmeye çalıştığını anlamamaktayız. Bu eylemi kasıtlı olarak yaparak bulunduğu makamın ağırlığını taşıyamadığını göstermektedir. Oysa bilmelidir ki orası halka açık bir semt sahasıdır. Dileyen herkes koşulsuz şartsız bu sahaya gelebilir, sporunu yapabilir, maçını izleyebilir, bizler de bundan memnuniyet duyarız.

Orada bulunmamız halinde ASKF Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini en iyi şekilde ağırlayacağımızdan, misafirperverliğimizden asla ödün vermeyeceğimizden ve ev sahibi olarak üzerimize düşen her görevi eksiksiz şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Biz, antrenörlerimizin saha dışı olaylardan uzak durup saha içinde her şeyden önce ahlaklı sporcu yetiştirmelerini önemsiyoruz. Kulübümüzü saha dışına çeken unsurlardan uzak durmaya devam edeceğiz. Bu olayların hukuki boyuta taşınması hâlinde, konunun çözüme kavuşacağı ana kadar tüm süreçlerin takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

ARICI’YA BİR CEVAP DA

BIYIKOĞLU’NDAN GELDİ

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Mimar Sinanspor Kulübü arasında yaşanan gerginlik sonrası bir açıklama da Mimar Sinanspor Kulübü antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu’ndan geldi.

Bıyıkoğlu’nun açıklaması şu şekilde;

“23 Kasım 2025 tarihinde Nazmi Avluca Semt Sahası’nda oynanan U-14 Ligi Play-Off 1. Hafta müsabakası, Vefa Spor Kulübü’nün 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Müsabaka sürecinde ve sonrasında iki kulübün sporcuları, teknik ekipleri ve yöneticileri arasında herhangi bir gerginlik yaşanmamış, karşılaşma dostça başlamış ve aynı dostluk ortamında sona ermiştir.

Her iki kulübün antrenörleri, yöneticileri ve sporcuları birbirlerini tebrik etmiş, sahadan sorunsuz bir şekilde ayrılacakları esnada U-14 Milli Karması’na davet edilen sporcumuz, karma sorumlusu hocamızdan evraklarını teslim almış ve benim yanımda bulunduğu sırada ASKF Başkanı tarafından “Kaleci, gel bakayım buraya.” şeklinde seslenilerek yanına çağrılmıştır.

Bu çağrı üzerine “Kimsenin ayağına gitmeyeceksin.” diyerek, sporcumun kendi rızası doğrultusunda gitmesine engel oldum. Bu duruma tepki gösteren ASKF Başkanı, “Ne yapıyorsun? Tebrik edeceğim. Sen ne karışıyorsun?” şeklinde ifadeler kullanmış ve olayı gerginleştiren taraf olmuştur.

Sporcumuzu engelleme sebebim, ASKF Başkanının geçmişte sporcu transferleri konusunda bir scout ekibi gibi davranması, sporcularımıza kafa karıştırıcı telkinlerde bulunması ve transferini gerçekleştirdiğim sporcuları ikna ederek sürece müdahil olmasıdır.

Bu olayın ardından ASKF Başkanı, hakkımda fiilî saldırıda bulunduğuma dair asılsız iddialarda bulunmuştur. Ne fiziksel bir temasım ne de ağzımdan çıkan herhangi bir küfür vardır. Aksine, kendisi bir sporcu velimize küfür etmiş, buna olay yerinde bulunan yaklaşık 40–50 kişi şahitlik etmiştir. Hatta velimizi o anda sahadan sakinleştirerek uzaklaştıran kişi özellikle ben oldum.

ASKF Başkanının “Bunların kurslarını kapattım ya, tüm karın ağrıları ondan.” şeklindeki ifadeleri, kulübümüze ve şahsıma yönelik kin ve nefret duygusunu açıkça ortaya koymaktadır. Geçimini spordan sağlayan kişilerin emeğiyle oynadığını bizzat itiraf etmiştir. Kulübümüzün belediye imkânlarını kullandığına dair beyanları ise gerçek dışıdır. Kendisi ASKF Başkanı olmadan önce spor kulübü başkanlığı yaparken hangi imkânlardan faydalandığı spor camiasının malumudur.

Farz edelim ki bu olayda hatalı taraf ben olayım. Ancak Sayın Arıcı’nın yalnızca son üç yıllık başkanlık döneminde, üç farklı kulüp velisi ve beş farklı antrenörle toplam sekiz tartışma yaşamış olması, sorunun sürekli karşı tarafta olup olmadığını spor kamuoyunun takdirine bırakmaktadır.

Ayrıca şahsıma ait özel hayat bilgilerinin başkalarına şikâyet konusu yapılması hem etiğe hem de bulunduğu makama yakışmayan bir davranıştır.

Ben 10 yaşımdan beri Çorum futbolunun içindeyim. Sporcu olarak, antrenör olarak ve ASKF Yönetim Kurulu Üyesi olarak Çorum amatör futboluna elimden geldiğince hizmet etmiş biriyim. Bugüne kadar hiçbir taban birliği başkanıyla tartışmam ya da olumsuz bir eylemim olmamıştır (iki yıl önce bir hakem arkadaşımızla yaşadığım tekil olay hariç).

ASKF gibi kurumların saygınlığının farkında olan biri olarak, bugün tarafıma kınama yayınlayan kişilerin geçmişte kurum hakkında neler söylediğini ve neler yaptığını da gayet iyi bilmekteyim.”