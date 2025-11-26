Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Bilek Güreşi İl Birinciliği sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 12 okuldan 35 öğrenci katılım sağladı. Sağ ve sol kolda 7 sıklette müsabakalar yapılırken, hemen hemen her sıklette Bayat’ta eğitim gören öğrenciler madalya almayı başardı.
Sağ kolda dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde;
45 kilo: 1.Medine Değer (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi), 2.Hazal Gündüz (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 3.Aybike Solmaz (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi).
50 kilo: 1.Özlem Yanık (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 2.Fatma Nur Arıcı (Bayat MTAL), 3.Semanur Uzuncaköse (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi).
55 kilo: 1.Cennet Çor (Bayat MTAL), 2.Döndü Melisa Değer (Bayat MTAL), 3.Fatma Bozkurt (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi).
60 kilo: 1.Zeynep Miray Güçcük (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 2.Pakize Naz Şimşek (Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi).
65 kilo: 1.Melike Kuşcu (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 2.Dilara Karpuz (Bayat MTAL).
70 kilo: 1.Resmigül Hotoğlu (Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi).
+75 kilo: 1.Öznur Şahin (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi).
Sol kolda dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde;
45 kilo: 1.Hazal Gündüz (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 2.Medine Değer (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi), 3.Aybike Solmaz (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi).
50 kilo: 1. Fatma Nur Arıcı (Bayat MTAL), 2.Özlem Yanık (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 3.Semanur Uzuncaköse (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi).
55 kilo: 1.Asmin Mutlu (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 2. Cennet Çor (Bayat MTAL), 3. Fatma Bozkurt (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi).
60 kilo: 1. Zeynep Miray Güçcük (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi).
65 kilo: 1. Dilara Karpuz (Bayat MTAL). 2. Melike Kuşcu (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 3.Asi Demir (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi).
70 kilo: 1.Resmigül Hotoğlu (Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi).
+75 kilo: 1.Öznur Şahin (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi).
Sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler Çorum’u grup birinciliğinde temsil etmeye hak kazandı.