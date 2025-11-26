Arca Çorum FK’nın 30 Kasım Pazar günü, Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 15.hafta maçının biletlerinin satışa sunulduğu açıklandı.

Bodrum FK’dan yapılan açıklamada, biletlerin Passo Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulduğu ifade edilirken, bilet fiyatları da belirtildi. Arca Çorum FK taraftarları için bilet fiyatı 190 lira Bodrum FK taraftarları için belirlenen bilet fiyatları 48 ile 448 lira arasında değişiyor. Kadın ve öğrenci biletleri 48 liradan satıya çıkartıldı.