Çorum İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Köylerarası Futbol Turnuvası’nın başvuruları dün itibari ile sona erdi.

Bu yıl Çorum’da ilk kez düzenlenecek olan turnuvaya tam 49 köy takımı katılım sağladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşecek olan toplantıda kura çekimi yapılacak olup turnuvanın başlama tarihi de açıklanacak.

Turnuvaya katılım sağlayan köyler şu şekilde;

Ağaççamı köyü, Arpalık köyü, Bayat köyü, Bekişler köyü, Beyözü köyü, Boğabağı köyü, Boğacık köyü, Büğdüz köyü, Çalıca köyü, Çalyayla köyü, Çamlıca köyü, Çatak köyü, Çitli köyü 1, Çitli köyü 2, Çopraşıh köyü, Dağkarapınar köyü, Deliler köyü, Dikenli köyü, Düvenci köyü, Elmapınar köyü, Elvan Çelebi köyü, Eskice köyü, Figani köyü, Güveçli köyü, Hamdiköy, Kadıkırı köyü, Karabürçek köyü, Karaca köyü, Karahacip köyü, Kargı köyü, Kayı köyü, Kılıçören köyü, Kınık köyü 1, Kınık köyü 2, Kışladeresi köyü, Kızılhamza köyü, Konaklı köyü, Köprüalan köyü, Mecidiyekavak köyü, Morsümbül köyü, Şapinuva, Ovasaray köyü, Saraylı köyü, Şeyhler köyü, Tanrıvermiş köyü, Tatar köyü, Tolamehmet köyü.

Başvuruların tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, turnuvanın hayata geçmesinde emek veren Vali Ali Çalgan’a, İl Genel Meclisi Başkanı M.Fatih Temur’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak’a, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’a ve İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk’a teşekkür etti. Arıcı, turnuvanın centilmence, kardeşçe ve dostça tamamlanması temennisinde bulundu.