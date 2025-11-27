Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde, bahis oynadıkları tespit edilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 1024 futbolcu arasında 45’er gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan futbolcuların Tahkim Kurulu’na yaptıkları itirazlar değerlendirildi.

Tahkim Kurulu, Süper Lig ve 1.Lig’de 45 gün ham mahrumiyeti cezasına çarptırılan 28 futbolcunun itirazlarını reddetti ve cezaları onandı. Bu doğrultuda, Arca Çorum FK’nın deneyimli sağ beki Üzeyir Ergün ve genç stoperi Kadir Seven’in de itirazları reddedildi.