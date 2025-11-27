Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 15.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK’nın Bodrum FK ile 30 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek. Bodrum İlçe Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Demirbaş’ın yardımcılıklarını Mersin bölgesinden Kemal Mavi ve Çanakkale bölgesinden Tuncay Ercan yapacak. Bursa bölgesinden Enver Aydın ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

5 MAÇ, 13 PUAN

Orta hakem Ayberk Demirbaş, Arca Çorum FK’nın tamamı 1.Lig’de olmak üzere 5 maçını yönetti. Çorum temsilcisi, bu maçların 4’ünü Çorum’da, 1’ini deplasmanda oynarken, 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İKİNCİ KEZ ÇORUM-BODRUM MAÇI YÖNETECEK

Arca Çorum FK, Ayberk Demirbaş’ın yönettiği maçlarda bu sezon evinde Sarıyer’i 2-1, 2023-2023 Sezonunda evinde Bodrum FK’yı 2-1, Boluspor’u 2-0, deplasmanda da Ümraniyespor’u 3-0 yendi. Kırmızı-siyahlı ekip, puan kaybettiği tek maçta, geçen sezon Sakaryaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Bu maçlarda Çorum FK’lı futbolcular 10 sarı, rakip takım oyuncuları ise 10 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

BODRUM 4 MAÇIN 3’ÜNDE YENİLDİ

31 yaşındaki Ayberk Demirbaş, Bodrum FK’nın ise tamamı deplasmanda olmak üzere 4 maçını yönetti. Muğla temsilcisi bu maçlardaki tek galibiyetini 2021-2022 Sezonunda Kahramanmaraşspor’u 3-1 yenerek alırken, 2023-2024 Sezonunda Çorum FK ve Boluspor’a 2-1, Erzurumspor’a ise 1-0 yenildi.

Bodrum FK’lı futbolcular bu maçlarda 7 sarı, 1 kırmızı, rakip takım futbolcuları ise 6 sarı kart gördü.