Çorum Akademi Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda sporcusu Cem Yurtsever, Fransa’da düzenlenen Savate Combat Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

Sarcelles ve Draveil kentlerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden sporcular 4 gümüş madalya kazandılar. Bu madalyalardan biri de Çorum Akademi Spor Kulübü sporcusu Cem Yurtsever’den geldi. Büyük erkekler 60 kiloda mücadele eden Cem Yurtsever, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Fransız sporcuya yenilen Yurtsever ikincilikte kaldı ve şampiyonayı gümüş madalya ile kapattı.

Türk sporculardan 56 kiloda Feyzanur Azizoğlu, 80 kiloda Muhammed Yasir Polat ve 85 kiloda Eyüp Taşdemir de finalde yenilip ikinciliği elde ettiler.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk, madalya kazanan sporcuları tebrik etti.