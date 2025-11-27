Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 12.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Kahramanmaraş temsilcisi Onikişubat Belediyespor’u ağırladı. 12.hafta maçları öncesi 23 puanla ikinci sırada yer alan Sungurlu Belediyespor ile 22 puanla üçüncü sırada yer alan Onikişubat Belediyespor maçına Sungurlulu voleybol severler yoğun ilgi gösterdi. Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum’un efeleri üstün oynadığı ilk seti 2 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. Denk bir mücadeleye sahne olan ikinci sette rakibin smaçlarını durdurmakta zorlanan Çorum temsilcisi bu seti 2 sayı farkla kaybetti ve maça denge geldi. Üçüncü sette zaman zaman yaşanan gergin anlar ve yapılan basit hatalar sonrası oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Sungurlu Belediyespor bu seti 25-20 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette morallerin bozulması ile oyundan düşen Çorum’un efeleri seti 25-11 maçı da 3-1 kaybetti.

7 haftalık galibiyet serisini bu yenilgi ile sonlandıran Çorum temsilcisi 23 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi. Kahramanmaraş temsilcisi ise puanını 25 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Sezay Şahin, Ramazan Mert.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Enes, Mahmood, Emrecan, Emrehan, Burak, Berke, Ahmet Kaan, Eneshan, Tayeb, Mehmet, Salih.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESPOR: İzzet Alp, Renan, Peraria, Tuğberk, Ahmet Umut, Ali, Ozan, Berke Can, Yusuf, Onurcan, Murat, Mehmet, Vedat.

SETLER: 25-23, 23-25, 20-25, 11-25.