Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da teknik direktör Çağdaş Çavuş’la da yolların ayrılmasından sonra takımın başına Hüseyin Eroğlu getirilirken, kırmızı-siyahlı kulüpte bugüne kadar görev yapan teknik direktörler merak konusu oldu.

HÜSEYİN EROĞLU 27.İSİM

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde görev yapan Arca Çorum FK’da bugüne kadar tam 26 teknik direktör görev yaptı. Önceki gün sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzalayan Hüseyin Eroğlu, Arca Çorum FK’nın 27.teknik direktörü oldu.

2011-2012 Sezonunda, Bölgesel Amatör Lig’den takımı 3.Lig’e çıkartan Hayrettin Gümüşdağ, Çorum temsilcisinin profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013 Sezonunda da çalıştırıcılığını yaptı kırmızı-siyahlı takımın profesyonel liglerdeki ilk teknik direktörü oldu.

1 SEZONDA 4 TEKNİK DİREKTÖR

2012-2013 Sezonuna Hayrettin Gümüşdağ ile başlayan Arca Çorum FK sezonu merhum Halit Kılıç’la tamamladı.

2013-2014 Sezonuna Halit Kılıç’la başlayan Çorum temsilcisinde Sedat Özbağ, Hakkı Öztabağ ve Mustafa Altındağ sezonun kalan bölümünde görev yapan teknik direktörler oldu.

2014-2015 Sezonuna Yavuz İncedal ile başlayıp bitiren Arca Çorum FK ilk ve tek olarak bir sezonu teknik direktör değişikliği yapmadan tamamladı.

2015-2016 Sezonuna Fahrettin Sayhan’la başlayıp Serdar Bozkurt’la tamamlayan Arca Çorum FK, Serdar Bozkurt’la başladığı 2016-2017 Sezonunu ise Gürsel Kılıç’la tamamladı.

ŞAMPİYONLUKTA 4 TEKNİK DİREKTÖR İMZASI VAR

2017-2018 Sezonuna Yusuf Tokuş’la başlayan Arca Çorum FK, iki kez teknik direktör değişikliğine gitti. Tokuş’tan sonra Cüneyt Biçer’le devam eden sezon Çorumlu teknik direktör Selim Sümer’le tamamlandı.

2018-2019 Sezonuna Fahrettin Sayhan’la başlayan Çorum temsilcisinde, 5 maç sonra Mehmet Aurelio göreve getirilirken, 14 hafta sonra da Aurelio gönderildi ve takım Ersin Küçükoğlu’na teslim edildi. Küçükoğlu ile 9 hafta giden kırmızı-siyahlı ekipte bitime 7 hafta kala Bahri Kaya göreve getirildi ve kırmızı-siyahlı takım Bahri Kaya ile 2.Lig’e yükseldi.

Bahri Kaya, Arca Çorum FK’nın 2.Lig’deki ilk teknik direktörü olurken, Kaya ile başlanan 2019-2020 Sezonunda 1 maçlık İsmail Güldüren serüveninin ardından Ersin Küçükoğlu ikinci kez göreve getirildi ve kırmızı-siyahlı takım sezonu Küçükoğlu ile tamamladı.

2020-2021 Sezonu için takımın başına yeniden Bahri Kaya getirildi. Deneyimli teknik adam 6 maçta görev yaptıktan sonra yollar ayrılırken, yerine İsmet Taşdemir getirildi. Sezonu İsmet Taşdemir’le tamamlayan Arca Çorum FK, 2021-2022 Sezonu için Aykan Atik’le anlaştı. Ancak sezon başı hazırlık kampında yaşanan fikir ayrılığı üzerine Atik sezona başlayamadan görevine son verildi.

Aykan Atik’in yerine Ahmet Yıldırım takımın başına getirildi. 20 hafta sonra Yıldırım’la da yollar ayrıldı ve sezon Ergün Penbe ile tamamlandı.

1.LİG’DEKİ İLK TEKNİK DİREKTÖR TAHSİN TAM

2022-2023 Sezonuna Mert Nobre ile başlayan Arca Çorum FK, 12 maç sonra Brezilyalı teknik adamla yollarını ayırırken, takımın başına Tahsin Tam getirildi. Tahsin Tam’la sezonu 2.Lig şampiyonu olarak tamamlayıp 1.Lig’e çıkan Çorum temsilcisi, 2023-2024 Sezonuna Tahsin Tam’la başladı. 11.haftadaki Keçiörengücü yenilgisinden sonra yolların ayrıldığı Tahsin Tam’ın yerine Serkan Özbalta getirilirken, sezonu Özbalta nezaretinde tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, 2024-2025 Sezonuna da Özbalta ile başladı. Serkan Hoca ile de yolların ayrılması üzerine göreve getirilen Tuncay Şanlı nezaretinde 8 maça çıkan Çorum ekibi, son 2 maçını Can Güçer nezaretinde oynadı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR

Bu sezona yeniden Tahsin Tam’la başlayan Arca Çorum FK, 6.haftada yolların ayrılması üzerine Çağdaş Çavuş’la devam etti. Yine istikrarın sağlanamaması üzerine geçen haftaki Bandırmaspor yenilgisinden sonra Çavuş’la da yollar ayrıldı ve Hüseyin Eroğlu kırmızı-siyahlı takımın 27.teknik direktörü olarak göreve getirildi