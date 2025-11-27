Arca Çorum FK tarihinde en çok resmi maça çıkan teknik direktörü Serkan Özbalta oldu.

2023-2024 Sezonunda, 5 Kasım 2023’te Tahsin Tam’ın yerine göreve getirilen Serkan Özbalta, kırmızı-siyahlı takımda sezonu tamamlarken, 2024-2025 Sezonuna da Çorum temsilcisinde başladı. 5 Mart 2025’te görevinden ayrılan Özbalta, bu süreçte kırmızı-siyahlı takımın başında tam 57 resmi maça çıktı. Arca Çorum FK bu maçlarda 24 galibiyet, 16 beraberlik, 17 yenilgi alırken, attığı 86 gole karşılık 65 gol yedi.

Arca Çorum FK’da en çok maça çıkan teknik direktörler sıralamasında Serkan Özbalta’yı 49 maçta Serdar Bozkurt, 42 maçla Tahsin Tam, 40 maçla da Bahri Kaya izliyor.