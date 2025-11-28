Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 15.haftasında, Pazar günü konuk olacağı Bodrum FK ile tarihinde 7.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 maçta taraflar 2’şer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.

LİGDE ÇORUM ÜSTÜN

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Bodrum FK ile bugüne kadar 4 kez puan, 2 kez de play-off’ta karşılaştı. Lig müsabakalarında Çorum temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

İki takım ilk kez 2021-2022 Sezonunda, 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. Ligin 11.haftasında, Bodrum’da oynanan ve iki takım arasındaki ilk karşılaşma özelliğini de taşıyan müsabakayı Çorum temsilcisi 54 ve 59.dakikalarda Burak Çalık’ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Bodrum FK’nın tek golü 11.dakikada Berk İsmail Ünsal’dan geldi.

30.haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti. Çorum FK’nın golünü 67.dakikada Halil İbrahim Sönmez atarken, Bodrum FK’nın beraberlik golü 90+6’da yine Berk İsmail Ünsal’dan geldi.

İki takım, 2023-2024 Sezonunda bu kez Trendyol 1.lig’de karşılaştı. 7.haftada Bodrum’da oynanan maçı 34.dakikada Üzeyir Ergün (penaltıdan) ve 40.dakikada Celal Dumanlı’nın golleriyle Muğla temsilcisi 2-1 kazandı. Arca Çorum FK’nın golü 68.dakikada Ozan Sol’dan geldi.

24.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK 2-1 kazandı. Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 11.dakikada Thomas Verheydt ve 81.dakikada Michal Nalepa atarken, Bodrum FK’nın tek golü 40.dakikada Musah Mohammed’den geldi.

PLAY-OFF’TA PENALTILARLA BODRUM

Arca Çorum FK ile Bodrum FK, 2023-2024 Sezonunu play-off hattında tamamlarken, yarı finalde eşleştiler. Çorum’da oynanan maçta konuk ekip 47.dakikada Samet Salçın’ın golüyle öne geçerken, Arca Çorum FK 58’de

Atakan Akkaynak’la beraberliği sağladı ve müsabaka 1-1 bitti.

Bodrum’da oynanan rövanşta ise normal süre ve uzatmalar 0-0 biterken, penaltıları 5-4 kazanan Bodrum FK önce finale, finalden de Süper Lig’e yükseldi.