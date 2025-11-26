Sakaryaspor, Iğdır FK, Vanspor ve Hatayspor, geçtiğimiz hafta oynadıkları maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiler.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Hatayspor, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca, Vanspor, Keçiörengücü maçında “talimatlara aykırı hareket” ile “çirkin ve kötü tezahürat”, Iğdır FK, Erzurumspor maçında “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat”, Sakaryaspor, İstanbulspor maçında “çirkin ve kötü tezahürat”, Boluspor da Amed Sportif Faaliyetler maçında “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal da “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.