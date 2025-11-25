Kırmızı-lacivert renklere sahip olan İzmir temsilcisi Altınordu ile 2012-2013 sezonunda 3. Lig, 2013-2014 sezonunda ise 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Hüseyin Eroğlu, 2022-2023 Sezonunda ise kırmızı-beyazlı Samsunspor’u 1.Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e çıkarttı. Eroğlu, geçen sezon ise renkleri kırmızı-siyah olan Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni Süper Lig’e taşıdı.

Gençlerbirliği’nden ayrıldıktan sonra başına geçtiği Arca Çorum FK’nın renklerinin de kırmızı siyah olduğunu hatırlatan Hüseyin Eroğlu, “Tesadüflere pek inanmam ama şampiyonluk yaşadığım 4 takımın renginde de kırmızı vardı. Şimdi Çorum’a geldim, buranın renklerinde de kırmızı var. İnşallah sezon sonunda Süper Lig’e çıkacağız” dedi.

Eroğlu, 5'inci şampiyonluk için imzayı attı
Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ