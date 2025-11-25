Arca Çorum FK’nın yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerinin beşinci şampiyonluğu için Çorum’da olduğunu ifade eden Eroğlu, “Arca Çorum FK’yı Anadolu’nun parlayan yıldızı yapmaya geldim” dedi.

SEZON SONUNDA MUTLAKA SÜPER LİGE ÇIKACAĞIZ

Teknik direktörlük görevi için kendisini tercih eden Başkan Baran Korkmazoğlu ve yönetimine teşekkür eden Hüseyin Eroğlu, “Bugün bu odada, bizi şampiyonluğa ulaştıracak aktörlerin dördü yer alıyor. Yönetim, teknik ekip, personelimiz ve gazeteci dostlarımız. Bizler, dişlinin birer parçasıyız. Futbolcularımız ve taraftarımız ise en büyük iki parça. Hepimiz bir araya gelerek sezon sonunda mutlaka Süper Lig'e çıkacağız. İnancımız, kadro kalitemiz ve tecrübemizle bunu başaracağız.

Bir ülkenin merkezinde yer almak her zaman çok büyük bir coğrafi avantajdır. Çorum FK, Anadolu futbolunun yeni yıldızı olma yolunda ilerliyor. Bu tarihi anı kaleme alanlardan biri olmak, buradaki herkes için büyük mutluluk olacak. Hep beraber ARCA Çorum FK’yı ‘Anadolu’nun parlayan yıldızı’ yapacağız. Bunun için buradayım” dedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM DENEYİMİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ

Arca Çorum FK’nın sezon başında şampiyonluk için kurulan bir kadroya sahip olduğunu ve çok büyük potansiyele sahip olduğuna da dikkat çeken Hüseyin Eroğlu, “Zor bir süreç olacak. Ama ekibe güveniyorum. Bu kadro şampiyonluk için kuruldu. Biz de tüm deneyimimizi ortaya koyup Süper Lig’e ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.

Süreci lehimize çevirdiğimizde başaracağız. Benden önce Tahsin Hoca ve Çağdaş Hoca vardı. Onların da çok emekleri var, kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ZAMANIMIZ KISA AMA ÇOK İŞ BAŞARMAK ZORUNDAYIZ

Ligin 14.haftasının oynandığını da hatırlatan Hüseyin Eroğlu, Zamanımız kısa ama çok iş başarmak zorundayız.

Görevimiz her oyuncuyu en iyi şekilde hazırlamak ve performans almak. İnişler çıkışlar olacaktır elbette. En kısa zamanda performansı artırıp oyunculardan katkı almak istiyoruz.

Ben ve ekibim çalışmayı çok seviyoruz. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtarak karşılığını almak istiyoruz.

BEYAZ BİR SAFA AÇIYORUZ

Bugün itibariyle yeni, beyaz bir sayfa açıyoruz. Zor bir fikstürümüz var, evet. Ben çözüm odaklı biriyim. Çok çalışarak zorlukların üstesinden gelecek potansiyele sahibiz. Bu haftaki Bodrum maçına en iyi şekilde hazırlanarak istediğimiz sonucu almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

BİZİM NE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ

Eroğlu, şampiyonluk yarışında hangi takımların kendilerini zorlayacağı ile ilgili bir soruya da “Diğer takımların ne yapacağı önemli değil. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Biz gerçek gücümüzü sahaya yansıtabilirsek, Süper Lig kaçınılmaz bir hedef” diyerek cevap verdi.

ÇORUM’UN DAHA ÇOK TANITILMASI GEREKİYOR

Çorum’un adının ulusal medyada daha fazla duyurulması gerektiğini de kaydeden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Çorum FK Süper Lig’e çıkarsa Çorum şehri de çıkar. Ulusal medyada adının daha çok duyulması lazım. Biz de bunun için buradayız” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK TRANSFERLER MEVCUT KADRODA

Transferle ilgili soruya da cevap veren Hüseyin Eroğlu, “6 tane oyuncumuz hak mahrumiyeti cezalısı. Elbette ara transfer döneminde gereken yapılacaktır. Ama bizim için en önemli transfer, mevcut kadrodaki her oyuncudan en iyi verimi almak olacaktır. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüteceğiz” dedi.