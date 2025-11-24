Bandırmaspor yenilgisi sonrası Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yolların ayrılması gündeme gelmiş ancak yönetim deneyimli teknik adam ile son kez görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı. An itibari ile yapılan görüşme sonunda Çavuş ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Çavuş ile, kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Çağdaş Çavuş’a ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.