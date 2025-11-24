Alaca Belediyespor’un yıllardır formasını terleten 43 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Ahmet Şahin, Yozgat 66 ile oynanan hazırlık maçında futbola veda etti.

Alaca İlçe Sahası’nda oynanan ve 4-0 Alaca Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşandı.

Maç sonrası düzenlenen törende, uzun yıllar kulübe emek veren Ahmet Şahin’e Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan tarafından plaket takdim edildi.

Törende hem takım arkadaşları hem de taraftarlar Şahin’e destek vererek alkışlarla uğurladı.

Kulüp çevreleri, Ahmet Şahin’in Alaca Belediyespor tarihinde önemli bir yer edindiğini ve genç futbolculara örnek olan duruşuyla her zaman hatırlanacağını ifade etti.