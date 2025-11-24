Bilardo İl Temsilciliği tarafından Golden Break Bilardo Salonu sponsorluğunda düzenlenen 8 Top Centilmenlik Bilardo Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Golden Break Bilardo Salonu’nda gerçekleşen özel turnuvaya toplam 19 sporcu katılım sağladı. Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Timur Dedeoğlu şampiyon olmayı başarırken, Yasin Abukan ikinci, Alican Bülbül ve Mehmet Durdu ise üçüncülüğü paylaştılar.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.