Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması çerçevesinde bu hafta yeni bir aşamaya geçeceklerini açıkladı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Hacıosmanoğlu, “Herkes hakemler açıklandığında memnun oldu. Ne zaman futbolcuları açıkladık herkes ters konuşmaya başladı ve işi farklı noktalara çektiler. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım.

Biz hakemlerden başladık ve futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktörler, malzemeciler, yöneticiler ve gözlemcilerin listesini de açıklayacağız” dedi.