Arca Çorum FK’nın Bandırmaspor’la oynadığı maçta 5 futbolcusu sarı kart görürken, bu oyunculardan Oğulcan Çağlayan ceza sınırına geldi.

Kocaelispor’dan sezon başladıktan sonra transfer edilen Oğulcan, yeşil-siyahlı formayla Kayserispor maçında sezonun ilk sarı kartını görürken, Arca Çorum FK’da ise Esenler Erokspor karşılaşmasından sonra Bandırmaspor maçının 83.dakikasında, hakeme itirazdan dolayı sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon üçüncü sarı kartını gören Oğulcan, bundan sonraki ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Arca Çorum FK’da Erkan Kaş ve Attamah da ceza sınırında bulunuyor.