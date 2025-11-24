Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından İstanbul, İzmir, Ankara, Sivas, Adana, Rize ve Van olmak üzere 7 il merkezinde eş zamanlı düzenlenen Hakem Klasman Sınavına Çorum’dan 7 il hakemi katıldı.

Çorumlu hakemler Ankara ve Sivas’taki sınav merkezlerinde ter dökerken, Ankara’daki sınavı TMTF MHK Üyeleri Kenan Asil ve Kamil Aytiş, Sivas’taki sınavı ise MHK Üyesi Aydın Arslandoğan gözetiminde gerçekleştirdi.

Sınavda 70 puan ve üzeri alan il hakemleri başarılı sayılarak İl Klasman Hakemliği’ne terfi edecek.

Çorum Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör, Ankara’daki sınav merkezine gelerek Çorumlu hakemleri yalnız bırakmadı. Hoşgör, hakemlere başarılar dileyerek destek verdi.