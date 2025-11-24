Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı, ligde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak alınan galibiyetle birlikte kırmızı siyahlılar üst üste 7. kez sahadan zaferle ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

Bu başarılı serinin ardından Sungurlu Belediyespor, 26 Kasım Çarşamba günü saat 17.00’da kendi sahasında Kahramanmaraş temsilcisi Onikişubat Belediyespor’u konuk edecek. Her iki takım için büyük önem taşıyan karşılaşma, şampiyonluk yolundaki dengeleri de doğrudan etkileyecek.

Ligde 2. sırada yer alan temsilcimiz için bu maç büyük önem taşırken, gelecek hafta ise grup lideri Fenerbahçe ile oynanacak kritik mücadele öncesi moral niteliği taşıyor. Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, takımın yoluna emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek, tüm Sungurlu halkını bu önemli maçta takıma destek olmak için tribüne davet etti. Adım adım efeler ligine yaklaştıklarını belirten Başkan Özsaray, önlerinde ki bu iki maçın çok önemli olduğunu vurguladı. Efelerin lige damga vurduğunu belirten Ahmet Haşim Özsaray, Çorum ve Sungurlu’yu başarılı bir şekilde temsil ettiklerini söyledi. Özsaray, “Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımımızın ligde gösterdiği başarılı performansın devamı için tüm hemşehrilerimizi desteğe davet ediyorum. 26 Kasım Çarşamba günü saat 17.00’da Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak 12 Şubat Belediyespor müsabakasında tribünleri birlikte dolduralım, takımımıza güç verelim.” dedi.