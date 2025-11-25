Okullararası Liseli Gençler Hentbol İl Birinciliğinde şampiyonlar belli oldu.

Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Liseli Gençler (kız-erkek) Hentbol İl Birinciliğinde heyecan sona erdi.

MUSTAFA SOLAK YENİLGİSİZ ŞAMPİYON

Erkeklerde 4, kızlarda ise 2 okulun katılımı ile düzenlenen il birinciliğinde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Tek devreli lig usulüne göre yapılan maçlar sonunda erkeklerde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi tüm maçlarını kazanarak 6 puanla şampiyon olurken, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 puanla ikinci, Eti Anadolu Lisesi ise 2 puanla üçüncü oldu.

ETİ’NİN KIZLARI FARKLI KAZANDI

2 takımın katıldığı genç kızlarda ise Eti Anadolu Lisesi ile Özel Çorum Fen Bilimleri Anadolu Lisesi tek maçta kozlarını paylaştı. Kazananın şampiyon olacağı maçı Eti Anadolu Lisesi 18-6 kazanarak şampiyon olurken, Özel Çorum Fen Bilimleri Anadolu Lisesi ise ikinci oldu.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.