Konuyla ilgili ASKF’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Federasyon Yönetim Kurulumuz, Çorum Vefaspor ile Mimar Sinan Spor Kulübü arasında oynanan U14 müsabakası sonrasında Federasyon Başkanımıza yönelik gerçekleştirilen yakışıksız ve kabul edilemez davranışlar üzerine olağanüstü olarak toplanmıştır.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz, federasyonumuzun itibarı, saygınlığı ve kurumsal kimliğinin korunması adına oy birliğiyle çeşitli kararlar almıştır.

Bu kararlar, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak olup; Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, camiamızın hak ve hukukunu koruma konusunda gereken tüm adımları kararlılıkla atacaktır.

Federasyonumuzun saygınlığına yönelen hiçbir girişime izin verilmeyeceğinin altını önemle çiziyoruz” ifadeleri kullanıldı.