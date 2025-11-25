Osmancık Ada Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın finalinde Ömer Derindere Fen Lisesi ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta ilk seti 25-15 Ömer Derindere alırken, ikinci seti 25-23 kazanan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu durumu eşitledikten sonra üçüncü seti de 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Ömer Derindere Fen Lisesi dördüncü seti 25-20 kazanıp durumu 2-2’ye getirdi.
Final setinde rahat bir oyun sergileyen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu seti 15-9, maçı da 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.
Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ