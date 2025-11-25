Geçtiğimiz ay, Cumhuriyetin ilan edilişinin 102.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Çankırı’da düzenlenen İller arası Dostluk Kupası Boks Turnuvasında Çorum’u temsil eden TitanSportsclubtr adına 42 kiloda ringe çıkan ve şampiyon olan Mehmet Emin İlgezdi, bu kez Kastamonu’da kürsüye çıktı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından, Çorum, Çankırı, Karabük, Bolu, Kırşehir, Sinop, Aksaray, Kastamonu, Düzce ve Kırklareli’nin katılımıyla İller arası Boks Turnuvası düzenlendi. 142 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, 42 kiloda ringe çıkan Mehmet Emin İlgezdi tüm rakiplerini yenerek bir şampiyonluk daha kazandı.