Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Bodrum FK karşısında alınan 4-0’lık yenilgi sonrası yaptığı açıklamada futbolcuları sert biçimde eleştirdi.

Sahada şampiyonluk için mücadele eden bir ruh olmadığını kaydeden Dere, her şeye rağmen Süper Lig için henüz geç olmadığını, futbolcuların bir an evvel toparlanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Dere’nin açıklaması şöyle:

“Arca Çorum Futbol Kulübü’müz, güçlü rakibi Bodrum Futbol Kulübü’ne 4-0 mağlup olarak ağır bir yara daha aldı.

Büyük Çorum FK taraftarımız hazır. Hüseyin Hocamız takımın başında yeni ve elbette bir sistem kurup beklediğimiz oyunu ortaya koyacak. Yönetimimiz kötü gidişata dur demek için tedbir alıyor. Ancak sahada görmek istediğimiz şey bundan fazlası. Bireysel hataların maçın önüne geçmesi, kabul edilemez bir skorla mağlubiyeti doğuruyor. Şampiyonluk isteyen, Süper Lig için mücadele eden bir ruh ne yazık ki sahada yok.

Üst üste aldığımız puan kayıplarının telafisi hâlen mümkün. Oyuncularımız bir an evvel kendine gelmeli ve ilk günden beri sürdürdüğümüz ‘bu ligin en kaliteli takımı’ iddiamızın içini doldurur bir oyun ortaya koymalılar.

Süper Lig, zor ama ulaşması imkansız olmayan bir hedef. Bugünlere nasıl geldiğimizi unutmamalı; mücadelemizi sürdürmeliyiz. Sürdüreceğiz…”