Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, beraberindeki Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Kaymakam Hicabi Aytemür ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde Alaca Belediye Başkanlığı görevine seçilen MHP’li Şerif Arslan’a kutlama ziyaretinde bulundu.

Çorum’un Alaca İlçesi’nde bir dizi programa katılan Vali Dağlı ile beraberindeki heyet Alaca Belediyesi’ne de ziyarette bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı İsa Duru, İl Genel Meclis Üyeleri Tuncay Okur, Bülent Özdemir, Alaca Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Şerif Arslan’ı kutlayan Vali Dağlı görevinde başarı dileklerini iletti.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek heyete teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ