Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alaca’da ilk olarak Kaymakam Hicabi Aytemür'ü makamında ziyaret ederek, ilçede devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ise İl Güvenlik Toplantısı’na geçildi. Toplantıda düzensiz göçle ilgili çalışmalar, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, trafik uygulama ve denetimleri, şok uygulamalar, ilimizde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Alaca ilçemizdeki asayiş konuları görüşülerek ele alındı.

Vali Zülkif Dağlı toplantıda ilimizin ve ilçelerimizin emniyet ve asayişini, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama noktasında tüm emniyet birimlerimizin ve ilgili kurumlarımızın çalışmalarına karalılıkla aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ