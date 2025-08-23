Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı’nın 3. Olağan Genel Kurulu bugün (23 Ağustos 2025 Cumartesi günü) yapılacak.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, bugün saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda başlayacak kongreye tüm Çorum halkını davet etti.

“Adalet için geliyoruz; çünkü biz farklıyız” sloganıyla düzenlenecek olan genel kurula Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da katılacak. Fatih Erbakan burada yapacağı konuşmada Türkiye’nin güncel meselelerine değinerek partinin gelecek vizyonunu paylaşacağı öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi